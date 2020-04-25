Мурманск, , 23:31 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 105 новых случаев заражения SARS-CoV2. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 961. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Все новые случаи заражения выявлены на стройплощадке «Новатэка» в Белокаменке. В настоящее время поселок находится в жесткой изоляции. Число зараженных там составляет уже 791.

«Охрану периметра обеспечивает прежде всего круглосуточно работающий КПП, установленный в соответствии с решением регионального оперативного штаба. Пункт расположен на шестом километре автодороги Мишуково — Снежногорск. Там круглосуточно дежурят военная автоинспекция, полиция и наряды ГИБДД, вместе с ними работает ОМОН Росгвардии. Также изоляцию объекта обеспечивает и служба безопасности компании «Новатэк». Жёсткие ограничения действуют на въезд и выезд, проводится постоянный объезд территории», — сообщили в штабе.

Добавим, что в Мурманской области выздоровел уже 71 человек, у которого был подтвержден коронавирус. 886 человек пока находятся на лечении.

Напомним, в Мурманской области от коронавируса умерли четыре пожилых пациента — три женщины и мужчина.