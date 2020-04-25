Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 среди экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» отличается большими странностями, сообщает 25 апреля журнал Popular Mechanics.

Атомный авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США Dvidshub.net

Авторы материала, специалисты-эпидемиологи, отмечают, что почти все моряки авианосца, заражённые коронавирусом, это мужчины и женщины с хорошим состоянием здоровья и в возрасте до 30 лет.

У половины из них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19, в то время как на всей территории США доля бессимптомных заражений составляет лишь 25%.

Издание отмечает, что среди заразившихся членов экипажа авианосца можно видеть «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, среди экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт», насчитывающего более четырёх тыс. человек, инфицировано коронавирусом 840 человек.

Авианосец стоит на острове Гуам, на его борту проходят дезинфекционные мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Берлине задержаны более 100 участников акции протеста

Читайте развитие сюжета: Моряки Военно-морского флота России получат универсальный морской нож НМУ