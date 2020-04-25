Берлин, , 23:26 — REGNUM Более ста участников акции протеста против карантинных мер, введённых властями Германии в связи с угрозой эпидемии коронавируса, было задержано полицией в Берлине. Об этом 25 апреля сообщает издание Die Welt.

В настоящее время митинг полностью разогнан, задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Акция проходила возле здания Берлинского народного театра на площади Розы Люксембург и не была санкционирована властями города. По последним данным, в ней приняли участие около тысячи человек, в том числе представители различных политических течений и различных «альтернативных СМИ».

В частности, среди демонстрантов были замечены представители правых популистских политических движений, а также скандально известный в Германии журналист Кен Йебсен.

Полиция оцепила район возле театра, не давая присоединиться к акции новым манифестантам, и с помощью громкоговорителей призывала собравшихся разойтись в связи с запретом на массовые собрания из-за действия режима карантина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несанкционированной акции протеста против карантинных мер, предпринятых властями из-за угрозы коронавируса, в германской столице городе Берлине.

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