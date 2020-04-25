Лондон, , 23:12 — REGNUM Медицинские службы Великобритании пока проводят менее 30 тыс. тестов на коронавирус в сутки при заявленной цели 100 тыс. в сутки к концу апреля, 25 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации британского правительства, 24 апреля в Соединенном Королевстве было проведено 28 760 тестов на SARS-CoV-2.

Кроме того, уже не сбылся «оптимистичный» прогноз правительства Великобритании, что число жертв COVID-19 в королевстве может быть менее 20 тысяч — уже подтверждена смерть 20 319 пациентов с подтвержденным диагнозом.

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