Нижний Новгород, , 23:10 — REGNUM Въезд в Нижегородскую область с предстоящей недели будет разрешён только жителям региона и лицам с экстренными рабочими пропусками. Об этом сообщил 25 апреля губернатор области Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — написал он на своей странице в Instagram.

Никитин добавил, что на выходные дни действие рабочих пропусков будет приостанавливаться, «за исключением экстренных случаев». Лица, въезжающие в регион без рабочего пропуска, будут помещаться на карантин.

«Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — обратился губернатор к гражданам.

Согласно последним данным, на территории Нижегородской области подтверждено уже 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 118 инфицированных выявлено за последние сутки. Скончались восемь пациентов, 92 человека излечились и были выписаны из больниц.

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