Нарьян-Мар, 25 апреля 2020, 22:35 — REGNUM В Ненецком АО у работника нефтяного месторождения подтвержден коронавирус. Это второй случай заражения SARS-CoV2 в округе. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио главы губернатора НАО Юрий Бездудный.
В правительстве округа сообщили, что мужчина — житель Чувашии, работавший на промплощадке установки подготовки нефти «Варандей». Эпидрасследование выявило большой круг контактировавших с зараженным, проводится забор проб на анализ.
Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с коронавирусом в НАО был госпитализирован 10 апреля после возвращения из Санкт-Петербурга. Мужчину выписали 23 апреля.