Нарьян-Мар, , 22:35 — REGNUM В Ненецком АО у работника нефтяного месторождения подтвержден коронавирус. Это второй случай заражения SARS-CoV2 в округе. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио главы губернатора НАО Юрий Бездудный.

«Еще два дня назад мы с вами искренне радовались выздоровлению первого больного, а сегодня мы имеем второй случай заболевания коронавирусом. Больной находится в окружной больницы и прибыл он с месторождения одного из недропользователей. Попал он на это месторождение минуя населенные пункты округа», — сообщил Бездудный.

В правительстве округа сообщили, что мужчина — житель Чувашии, работавший на промплощадке установки подготовки нефти «Варандей». Эпидрасследование выявило большой круг контактировавших с зараженным, проводится забор проб на анализ.

«Поскольку все эти люди находятся на месторождении, с компанией-недропользователем достигнута договоренность о том, что месторождение закрыто на въезд и выезд. На базе месторождения будет развернут обсерватор и лечебная база», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с коронавирусом в НАО был госпитализирован 10 апреля после возвращения из Санкт-Петербурга. Мужчину выписали 23 апреля.