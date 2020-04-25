Иерусалим, 25 апреля 2020, 22:29 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 15 298, сообщили 25 апреля в израильском минздраве.
За сутки этот показатель вырос на 150, добавился один летальных исход среди заражённых SARS-CoV-2 и 276 поправившихся.
Общее количество летальных исходов инфицирования коронавирусом в Израиле достигло 199, число излечившихся — 6435.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение уйти в отставку принял израильский министр здравоохранения.
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