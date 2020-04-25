Ташкент, , 22:27 — REGNUM В Узбекистане число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 26 и достигло 1862. Об этом 25 апреля сообщается в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 25 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1862», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности за субботу медиками было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 25 апреля в Узбекистане общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляло 1836, за предыдущие сутки было выявлено 46 новых случаев заражения.

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