Лондон, , 22:08 — REGNUM Правительство Великобритании подтвердило, что число погибших в стране от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч человек, 25 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно подтвержденным данным, на данный момент число погибших с положительным диагнозом COVID-19 в госпиталях Великобритании составляет 20 319 человек.

Отметим, в мире подтвержденное число погибших от COVID-19 уже превышает 200 тыс. человек, зафиксировано более 2,8 млн заражений коронавирусом.

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