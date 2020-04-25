Москва, , 22:06 — REGNUM Редакция глянцевого журнала Glamour приняла решение лишить телеведущую Регину Тодоренко почетного звания «Женщина года Glamour» после ее высказываний о домашнем насилии.

Напомним, что скандал разгорелся после того, Тодоренко в интервью People Talk раскритиковала жертв домашнего насилия, которые публично жалуются на своих обидчиков.

Тодоренко считает, что «нужно быть психически больным человеком», чтобы записывать видеообращение после ссоры в семье. Также Тодоронко отметила, что, по ее мнению, многие женщины «не задумываются» на тем, почему мужья поднимают на них руку. Кроме того Тодоренко задала риторический вопрос о том «что они (женщины — ИА REGNUM) сделали для того», чтобы их перестали бить.

Слова Тодоренко вызвали множество негативных комментариев в социальных сетях. Редакция Glamour регшали провести с телеведущей прямой эфир в инстаграме, чтобы она прояснила свою позицию. После этого Тодоренко извинилась перед своими подписчиками и заявила, что она выступает против домашнего насилия.

Тем не менее редакция журнала лишила Тодоренко звания «Женщина года Glamour». Главный редактор журнала Иляна Эрднеева отметила, что, возможно, Тодоренко не смогла правильно донести до аудиторию свою мысль. Тем не менее журнал все равно принял решение лишить ее почетного звания.