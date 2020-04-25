Москва, , 21:59 — REGNUM Главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал несоответствующими действительности утверждения о более высоком распространении коронавирусной инфекции среди священнослужителей, чем в других социальных группах.

«Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси сообщает, что нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространение болезни среди клириков выше, чем в таких социальных группах, как врачи, полицейские и других», — написал он в своём Telegram-канале.

Легойда также подчеркнул, что все случаи заражения среди священнослужителей «находятся под контролем как церковных властей, так и компетентных органов санитарно-эпидемиологического надзора».

Между РПЦ и уполномоченными органами установлены «отношения плотного взаимодействия», в их распоряжении имеется полная картина заболеваемости среди клира, добавил он.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории.

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