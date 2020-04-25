Париж, , 21:55 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции во Франции за сутки возросло на 369 до 22 614 человек, 25 апреля сообщает Agence France-Presse.

По сообщению минздрава Франции, за последние 24 часа в отделения интенсивной терапии поступили 124 пациента с COVID-19.

По информации Университета Джона Хопкинса, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции приблизилось к 160 тыс. человек.

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