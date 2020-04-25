Стамбул, Турция, , 21:20 — REGNUM Об излечении жительницы Турции в возрасте 107 лет, у которой был выявлен вирус SARS-CoV-2 сообщает 25 апреля Anadolu.

Хавахан Карадениз прошла курс лечения и через неделю была выписана из клиники в Стамбуле здоровой. В настоящее время женщина находится в карантине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции зарегистрировано 107 773 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, количество летальных исходов достигло 2706, число излечившихся — 25 582.

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