Иерусалим, , 21:12 — REGNUM Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил о своём желании уйти со своей должности, сообщает 25 апреля израильский 13-й телеканал.

По утверждению телеканала, Лицман в своём обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху просит перевести его на должность министра жилищного строительства.

Израильские СМИ утверждают, что такое решение вызвано постоянной критикой в его адрес на фоне развития ситуации с коронавирусом. Ранее сам Яаков Лицман тоже переболел COVID-19.

По другой версии, отставка Лицмана может иметь отношение к политическим процессам в парламенте (Кнессете) Израиля, где Лицман возглавляет партию «Яадут А-Тора».

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