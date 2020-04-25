Якутск, , 20:57 — REGNUM Первый летальный исход среди пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрирован 25 апреля в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Скончалась женщина 65 лет, находившаяся с 12 апреля на лечении в Якутcкой республиканской клинической больнице. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония.

Отмечается, что состояние поступившей в больницу пенсионерки оценивалось как тяжёлое, через три дня после госпитализации она была подключена к аппарату ИВЛ.

«Медики долго боролись за её жизнь, но ослабленный многочисленными хроническими заболеваниями организм не справился с болезнью», — сообщили в пресс-службе правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии на коронавирус протестированы 15 879 человек, выявлено 145 случаев заражения SARS-CoV-2, число излечившихся достигло 18.

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