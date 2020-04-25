Москва, , 20:49 — REGNUM Все сотрудники «Роскосмоса», работавшие на космодроме Куру во Французской Гвиане, возвращены домой, сообщает 25 апреля пресс-служба госкорпорации.

Самолёт с российскими специалистами приземлился в 14:30 мск в аэропорту «Шереметьево».

"Группа специалистов «НПО Лавочкин (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») из девяти человек, находящаяся на космодроме Гвианского космического центра для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком «Фрегат-МТ», закончила необходимые работы и 24 апреля 2020 года вылетела из аэропорта Кайенны в Москву с пересадкой в Париже», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее на фоне пандемии коронавируса в Россию с космодрома Куру во Французской Гвиане были вывезены 250 российских специалистов. Власти Франции из-за коронавируса временно закрыли космодром, остановив все программы космических стартов.

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