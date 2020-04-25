Тула, , 20:44 — REGNUM В Тульской области ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса, продлены до 30 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин.

На указанный период на территории области продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор. Запрещены также выезды любых организованных групп детей за пределы региона.

Кроме этого, продлены ограничения на работу торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, строительных магазинов, пунктов самовывоза и нестационарных торговых объектов.

При этом, согласно новому указу губернатора, в регионе с сегодняшнего дня снимается запрет на продажу строительных материалов и товаров для садоводства и огородничества не только посредством курьерской доставки, но и самовывозом.

Также отменяется запрет на посещение плодопитомников и питомников на открытых площадках. Посещение таких питомников будет разрешено по предварительной записи и при условии нахождения в них не более пяти человек одновременно.

Напомним, на территории Тульской области подтверждено уже 578 случаев заражения, 73 из которых — за последние сутки. Четыре пациента с коронавирусом скончались, 59 человек излечились и были выписаны из больниц.