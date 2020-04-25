Кейптаун, , 20:42 — REGNUM Обязательным станет ношение медицинских масок в ЮАР с 1 мая, сообщили 25 апреля в правительстве страны.

Жителям страны предлагается изготавливать маски самостоятельно, если их будет трудно приобрести.

Напомним, в ЮАР среди стран Африки зарегистрировано наибольшее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом — более четырёх тысяч. На втором месте Марокко, на третьем — Алжир.

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