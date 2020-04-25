Киев, , 20:33 — REGNUM В Киеве возобновят работу метрополитена спустя 30 дней с момента окончания карантина, введенного в связи с угрозой распространения нового типа коронавирусной инфекцией. Об этом 25 апреля сообщается в официальном Telegram-канале киевской подземки.

В пресс-службе метрополитена также предположили, что если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться согласно существующим прогнозам, то «этап запуска подземки приходится на 31 мая».

Напомним, с 17 марта, по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, в киевском метрополитене была временно приостановлена перевозка пассажиров. Глава города предполагал, что данная ограничительная мера будет действовать до 3 апреля.

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