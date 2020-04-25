Москва, , 20:24 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выпустил сегодня, 25 апреля, ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом, а также поддержке граждан.

Поручено подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции.

Профильным ведомствам представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также поручено подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса.

Министерству здравоохранения Российской Федерации поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентами медицинских вузов 4−5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии коронавируса.

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручено выявить регионы, ккоторые находятся в зоне риски по распространению коронавирусной инфекции.

Пенсионному фонду и правительству Москвы поручено сверить данные о работниках и организациях, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.

Министерству здравоохрарения и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса затронула почти все страны на Земле. По данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день в мире подтверждены 2,6 млн случаев заражения. Скончались 182 тысячи человек.

В России зафиксировано 74 588 случаев заражения. Погиб 681 человек.