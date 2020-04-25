Анкара, , 20:03 — REGNUM За последние сутки в Турции выявлено более 2,8 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщил 25 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его информации, после этого общее число заражённых в Турции превысило 107 тыс. человек.

Кроме того, за последние 24 часа в Турции умерли 106 человек, заражённых коронавирусом, а всего количество умерших составляет 2 706.

«Сегодня выявлен 2861 новый случай, всего заразившихся — 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших — 2706. Вылечились сегодня 3845 пациентов, всего 25 582», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала во всем мире свыше 2,6 млн случаев заражения коронавирусом.

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