Запорожье, Украина, , 19:56 — REGNUM Заражение у 11 человек выявлено в общежитии Александровского района в Запорожье, передаёт 25 апреля «112 Украина».

Общежитие закрыли на карантин, в нём запланировано провести санобработку. Все, кто в нём проживают, будут протестированы на наличие вируса SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 8125, летальных исходов 102, число излечившихся — 782.

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