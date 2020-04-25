Москва, , 19:46 — REGNUM В России врачи опубликовали список медицинских работников, которые погибли за время пандемии коронавируса. «Список памяти» находится в открытом доступе.

На данный момент в «Списке памяти» 28 имен. Среди них есть врачи, медицинские сестры, санитарки, лаборанты и другой медицинский персонал.

Также в список включены три медика из Белоруссии.

Составители списка отмечают, что в нем есть люди, которые заразились в том числе и не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.

Смысл «Списка памяти» заключается в том, чтобы сохранить память об умерших медицинских работниках, а не вести какую-то статистику.

Авторы списка также просят всех медиков, которые знают о скончавшихся от коронавирусной инфекции коллегах, заполнить специальную форму и прислать информацию об этих врачах.