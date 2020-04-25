Берлин, , 19:46 — REGNUM Акцию протеста против ограничений, введённых властями в связи с угрозой распространения коронавируса устроили несколько сотен человек в столице Германии, городе Берлине. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба полиции города.

Акция проходит у здания театра «Фольксбюне», расположенного на площади имени Розы Люксембург. Власти города не санкционировали акцию, но, несмотря на это, в ней приняли участие представители различных политических течений ФРГ. Собравшиеся протестуют против мер, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы граждан.

Порядок на месте сбора людей обеспечивают более 200 сотрудников полиции, они оцепили район возле театра и призывают митингующих разойтись, ссылаясь на запрет подобных собраний в связи с эпидемией коронавируса.

Стоит отметить, что ограничения, введённые в Берлине из-за угрозы эпидемии коронавируса, мягче, чем во многих федеральных землях Германии. Здесь разрешено выходить на улицы, заниматься спортом, гулять в парках при соблюдении социальной дистанции.

На настоящее время в Германии выявлено 155 054 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 5767 человек, выздоровели 109 800 пациентов.

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