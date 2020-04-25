Оттава, , 19:49 — REGNUM В Канаде число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 44 353, скончались 2 350 человек. Об этом 25 апреля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса наблюдается в двух провинциях: в Квебеке — 22 616 и в Онтарио — 13 995.

В общей сложности канадскими медиками было проведено 669 558 тестов на выявление коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Канаде достигло 42 тысяч, 2146 пациентов с заболеванием COVID-19 скончались.

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