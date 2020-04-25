Село Дивеево, Нижегородская область, , 19:34 — REGNUM Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь с 25 апреля закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

«Среди сестёр, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сёстры, у которых диагностировано воспаление лёгких и подтверждён коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие на данный момент изолированы и находятся в монастырском медицинском центре, относящемся к Приволжскому окружному медицинскому центру Федерального медико-биологического агентства.

«Органы здравоохранения, местной и региональной власти проинформированы о ситуации в обители», — добавили в епархии.

Подробностей о количестве выявленных случаев заражения на территории монастыря в сообщении не приводится. Между тем, по информации Telegram-канала Mash, диагноз подтвердился у 48 монахинь обители.