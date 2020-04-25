Нью-Йорк, США, , 20:27 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки зарегистрировано 437 летальных исходов пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 15 смертей больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом 25 апреля сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, суточные показатели смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в штате держатся приблизительно на одном уровне. Куомо подчеркнул, что за прошедшие шесть дней количество смертей в сутки превышает 400, однако, не достигает 500.

Напомним, ранее число губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщал, что в штате наблюдается тенденция снижения смертности от болезней, вызванных коронавирусом.

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