Сингапур, , 19:30 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сингапуре достигло 12 693, сообщили 25 апреля в сингапурском минздраве.

За минувшие сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось в стране на 618. В медучреждениях Сингапура находятся 1214 человек.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Сингапуре достигло 12, число излечившихся — 1002 человека. 24 человека находятся в тяжёлом состоянии из-за COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в мире, по данным ВОЗ, на территории Европы, Америка находится на втором месте, Восточно-Средиземноморский регион занимает третье место.

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