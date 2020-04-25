Варшава, , 19:07 — REGNUM Количество умерших от вызванных коронавирусом болезней превысило в Польше 500 человек, сообщает 25 апреля министерство здравоохранения страны.

По данным польского минздрава, за последние 24 часа умерли 25 человек, у которых было выявлено заражение коронавирусом. Вместе с этими погибшими общее число жертв пандемии в Польше составило 524 человека.

Рекорд смертности был отмечен 24 апреля, когда скончались 40 пациентов.

Всего в Польше выявлено 11 273 случая заражения коронавирусом, ещё 87 тыс. переведены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено свыше 2,6 млн зараженных коронавирусом, а более 181 тыс. человек умерли от вызванных им заболеваний.

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