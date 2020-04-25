Тула, , 18:58 — REGNUM В Тульской области инфицированные коронавирусом выявлены в Воловском, Дубенском и Чернском районах, которые оставались последними незатронутыми эпидемией регионами. Об этом сообщили 25 апреля в областном оперативном штабе.

Согласно последним данным, в Туле выявлено 248 случаев заражения коронавирусом, в Киреевском районе — 35 случаев, в Заокском и Щёкинском районах — по 33 случая, в Венёвском и Новомосковском районах — по 29 случаев, в Белёвском районе — 25, в Тёпло-Огарёвском районе — 24, в Узловском районе — 20, в городе Донском — 19, в Ясногорском районе — 14, в Ефремовском и Кимовском районах — 13, в Алексинском районе — 12.

Кроме этого, девять случаев заражения выявлено в Богородиском районе, по пять случаев — в Суворове и Плавском районе, четыре случая — в Куркинском районе, по два случая — в Воловском и Каменском районах, по одному — в Арсеньевском, Дубенском, Одоевском и Чернском районах.

Тульская область на сегодняшний день входит в первую десятку российских регионов по числу выявленных больных COVID-19. Всего на территории региона подтверждено уже 578 случаев заражения, 73 из которых — за последние сутки. Четыре пациента с коронавирусом скончались, 59 человек излечились и были выписаны из больниц.

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