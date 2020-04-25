Москва, , 18:55 — REGNUM Еще один депутат Госдумы от КПРФ — первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля сообщили во фракции в Госдуме.

«Вчера Новикова на «скорой» увезли в больницу, подозрение на коронавирус», — рассказал собеседник агентства.

Ранее о своей болезни сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Он уточнил, что по прогнозам врачей, ему предстоит лечение в течение двух недель.

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