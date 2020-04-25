Иркутск, , 18:47 — REGNUM Количество летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в Иркутской области достигло четырёх, сообщает 25 апреля пресс-служба регионального правительства.

В регионе выявлено 87 случаев заражения коронавирусоной инфекцией: 57 человек госпитализированы. Число излечившихся достигло 25.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство случаев заражения в Приангарье зарегистрировано в Иркутске (54), в городе Ангарске — семь человек, в городе Черемхово — шесть человек.

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