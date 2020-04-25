Кемерово, , 18:42 — REGNUM В Кемеровской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 25 апреля, выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что 11 пациентов зарегистрированы в Кемерово, двое — в пгт. Краснобродский, четверо — в Анжеро-Судженске, по одному — в пгт. Тяжинский, Ленинске-Кузнецком районе, Ленинске-Кузнецком и Полысаево. Всего в больницах сейчас лечатся 91 пациент с коронавирусом.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 2525 человек.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса до 4 мая.

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