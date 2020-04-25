Тверь, , 18:37 — REGNUM Восемь воспитанников Тверского суворовского училища сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 25 апреля в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, все инфицированные суворовцы были изолированы и в настоящее время находятся под постоянным наблюдением медиков. Отмечается, что заболевание у них протекает без симптомов.

В Минобороны добавили, что руководство учебного заведения находится в постоянном контакте с родителями воспитанников и доводит до них всю необходимую информацию лично или через родительский комитет.

Ранее сегодня в оперативном штабе Тверской области сообщили, что в регионе за сутки подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 441. Летальных случаев в области на сегодняшний день не зафиксировано, 24 пациента излечились и были выписаны из больниц.

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