Кемерово, , 18:36 — REGNUM В Кузбассе режим повышенной готовности из-за коронавируса будет продлён до 4 мая. Об этом в своём обращении к жителям региона сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«Случился рост заболеваемости в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряжённая и требует решительных мер», — подчеркнул Цивилёв.

Кроме того, на территории Кузбасса продолжает действовать рекомендация по самоизоляции во всех районах без исключения. Региональное правительство работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с 5 мая.