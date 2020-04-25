Вашингтон, , 18:28 — REGNUM В 46 из 50 американских штатов наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 25 апреля пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

По её словам, власти 16 штатов уже объявили о намерении снять ранее введённые ограничительные меры, ещё в 34 штатах планы по снятию режима карантина в настоящее время прорабатываются.

Согласно последним данным, на территории Соединённых Штатов подтверждено более 928 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 52 тысяч пациентов скончались. Наиболее серьёзная ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, на который приходится около половины всех выявленных случаев заболевания в стране.