Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о планах предоставить Эфиопии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусными заболеваниями.

Об этом президент США написал 25 апреля на своей странице в Twitter.

«Сейчас говорил с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Его страна нуждается в аппаратах ИВЛ, а США способны ему помочь. Это мы и сделаем!» — написал Трамп.

Количество этих аппаратов президент США уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввёл ограничения на экспорт продукции медицинского назначения, в том числе аппаратов ИВЛ. Президент США Трамп неоднократно заявлял, что производящиеся в стране аппараты ИВЛ в первую очередь должны пойти на нужды населения США.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные разработали устройство для обнаружения инфекций на базе смартфона