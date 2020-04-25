Кишинёв, , 17:57 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии достигло 3 304 человек, сообщила 25 апреля на брифинге министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.

По её словам, за последние сутки было выявлено 194 новых случая.

«На сегодняшний день подтверждено 194 положительных случая коронавируса, всего у нас 3304 случая, скончались 94 человека», — сказала Думбрэвяну.

При этом она отметила, что излечившимися от коронавируса признаны 825 пациентов, которые уже выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 2,6 млн зараженных коронавирусом, а более 181 тыс. человек умерли от вызванных им заболеваний.

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