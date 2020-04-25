Катманду, , 17:56 — REGNUM Восстановление домов и исторических объектов Непала после землетрясения заморожено из-за эпидемии COVID-19, 25 апреля сообщает агентство Reuters.

Мощное землетрясение в Непале произошло 25 апреля 2015 года. Восстановительные работы идут уже пять лет, однако значительная часть зданий все ещё в руинах.

Общенациональный карантин в Непале действует с 24 марта, на время карантина практически все восстановительные работы приостановлены.

Читайте также: Число жертв COVID-19 в Великобритании приближается к 20 тыс. человек