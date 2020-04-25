Москва, , 17:54 — REGNUM Новая партия медицинских масок доставлена 25 апреля авиарейсом из Китая в московский аэропорт «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«19 миллионов медицинских масок доставила в Москву авиакомпания AirBridgeCargo. Рейс сегодня прибыл в «Домодедово» из Шэньчжэня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за текущий месяц аэропорт принял более 170 тонн грузов медицинского назначения для организаций здравоохранения, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее на неделе глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России ежедневно используется более 12 млн масок, треть из которых на данный момент закупается в Китае.

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