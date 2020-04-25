Москва, , 17:42 — REGNUM Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды офицерам, отличившимся при исполнении служебного долга, сообщает 25 апреля пресс-служба Северного флота.

На основании указов Президента Российской Федерации «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский награждён орденом «За военные заслуги».

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1-го ранга Владимир Горбань удостоен ордена Мужества.

Медалью «За отвагу» награждён начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Северного флота капитан 1-го ранга Сергей Михайлюк.

Церемония награждения прошла перед заседанием военного совета флота, главным вопросом которого стала работа военных и гражданских специалистов всех уровней по сохранению здоровья личного состава и профилактика распространения коронавируса.

Кроме того, обсуждалась подготовка мероприятий Северного флота к празднованию 9 мая Дня Великой Победы в условиях сложной обстановки пандемии коронавируса.

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