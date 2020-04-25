Ижевск, , 17:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 апреля выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 202 случаев, сообщает оперативный штаб республики.

Так, в числе новых заболевших семь жителей Ижевска, по одному — в Увинском и Киясовском районе.

Среди общего числа выявленных случаев девять — среди сотрудников Ижевского механического завода.

Всего максимальное число заражений зафиксировано в Ижевске — 132, включая 76 — среди пациентов и сотрудников ГКБ№1. 21 случай заражения — в Алнашском районе, 10 — в Граховском районе, семь — в Глазовском районе, четыре — в Увинском и три — в Кизнерском, по два случая — в Глазове, Сарапуле, Юкаменском, Камбарском, Игринском и Ярском раойнах, по одному — в Можге, Воткинске, Дебесском, Каракулинском, Киясовском, Сарапульском и Можгинском районах.

Всего в республике до настоящего момента полностью выздоровели и выписаны 19 человек, четверо граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля в Удмуртии открываются церкви и мечети, но не для коллективных молитв. Кроме того, возобновляют работу ранее закрытые салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, исключая Алнашский и Граховский районы. Также могут начать работу автошколы, ломбарды и микрофинансовые организации, а также рекламные агентства в части изготовления, доставки и установки наружной рекламы и рекламных конструкций.