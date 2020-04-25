Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Временный госпиталь для «лёгких» больных COVID-19, развернутый в павильоне №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге, примет первых пациентов уже на следующей неделе. Здесь установлено более 1000 коек для больных легкой формой COVID-19, которые по разным причинам не могут лечиться дома.

Монтаж временного госпиталя в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

Сегодня павильон, превращенный в госпиталь, посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что госпиталь за неделю собрали более тысячи строителей. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, устанавливается оборудование.

Работать в «Ленэкспо» будут около ста специалистов Госпиталя для ветеранов войн, полностью перепрофилированного на прием больных с коронавирусной инфекцией.

В выставочном павильоне, где проходили в том числе заседания Петербургского международного экономического форума, сейчас установлено более 500 модулей, в каждом — по две койки и тумбочка, светильники, розетки, штативы для капельниц. Готовую еду пациентам будут доставлять прямо в модули, в ланчбоксах.

Создана система обеззараживания сточных вод, в системе вентиляции установлены обеззараживающие фильтры. Созданы шлюзы для того, чтобы инфекция не просочилась наружу, и для безопасности персонала. Для диагностики установят два аппарата компьютерной томографии.

Корпорация «Газпром», которой принадлежит «Ленэскпо», обеспечит всё необходимое для работы госпиталя и возьмет на себя расходы по обслуживанию инженерных сооружений, уборкой и охраной внешнего периметра территории. После окончания эпидемии компания проведет восстановительные работы и ремонт объекта.

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