Москва, , 17:26 — REGNUM В Москве за день выявлено более 150 тысяч автомобилистов, передвигавшихся по городу без оформления цифровых пропусков. Об этом сообщается 25 апреля в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тысячи (8%) были без пропусков», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в столице «количество автомобилей без пропусков продолжает снижаться, и это хорошая тенденция».

«Просим тех, кто ещё не оформил пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно быстрее», — призвали в департаменте.

Напомним, накануне в Центре организации дорожного движения Москвы рассказали, водители каких автомобилей чаще всего бывают замечены за передвижением по городу без пропусков. На первом месте среди них оказались владельцы Mercedes-Benz.

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