Хельсинки, , 17:47 — REGNUM В Финляндии за минувшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, девять человек скончались. Об этом 25 апреля сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).

«В Финляндии 25 апреля всего 4475 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что на текущий момент в больницах страны проходят лечение не менее 190 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 60 — находятся в палатах интенсивной терапии. В общей сложности вследствие заражения коронавирусом в Финляндии скончались 186 человек.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что введённый в стране из-за пандемии коронавируса запрет мероприятий при участии свыше пяти сотен человек будет продлён до конца июля 2020 года.

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