Тверь, , 17:15 — REGNUM Постановления о создании «горячих линий» на территориях с особым режимом, а также о начале работы ряда организаций подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе правительства региона.

В частности, на территориях, где установлен особый режим — это ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомля и Конаково — обеспечена круглосуточная работа телефонов «горячих линий», по которым жители территорий могут задать вопросы об установленных ограничительных мерах. Меры действуют до 30 апреля. В частности, на территорию указанных муниципалитетов ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на этих территориях, за некоторым исключением. Доступ осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты, при въезде на территорию с особым режимом проводится обязательная бесконтактная термометрия людей.

Телефоны «горячих линий»: ЗАТО Озерный — 8 (48 238) 4−15−15, ЗАТО Солнечный — 8−903−807−90−50, Удомля — 8 (48 255) 5−36−32 и 8 (48 255) 5−37−45 (в будние дни с 8:00 до 17:00), Конаково — 8−930−186−02−10.

Также в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Игорем Руденей, с 25 апреля начинают работу салоны красоты, косметические салоны, кабинеты и другие организации, оказывающие косметические услуги. Ранее в соответствии с режимом повышенной готовности в регионе была приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Также в регионе с 25 апреля возобновляют работу филиалы многофункциональных центров предоставления государственных услуг с обязательным соблюдением всех санитарных требований. МФЦ начинают деятельность в ограниченном режиме — выдача и приём документов будут осуществляться по предварительной записи.

В Тверской области принято решение разрешить работу магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования.

Также начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании.

В качестве ключевых условий для работы в правительстве региона назвали соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание и торговая площадь не более 400 квадратных метров.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.