Амстердам, , 18:13 — REGNUM В Нидерландах за минувшие сутки зафиксировали 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 37 190. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Нидерландского национального института здравоохранения.

В ведомстве также отметили, что число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом увеличилось на 120. Общее количество скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса составило 4 409.

Напомним, в Нидерландах общее число выявленных заражений на 24 апреля, согласно официальным данным, составляло 36 535 человек, за сутки было выявлено 806 человек с коронавирусной инфекцией.

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