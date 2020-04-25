Белград, , 16:53 — REGNUM В Сербии за последние сутки скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 25 апреля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, всего в результате заражения коронавирусом в Сербии скончался уже 151 человек.

Сообщается также, что за сутки на территории страны выявлено 296 новых случаев инфицирования, общее число пациентов с COVID-19 достигло 7779 человек.

Напомним, ранее на текущей неделе правительство Сербии приняло решение об ослаблении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Возобновили работу некоторые магазины и лавки, сокращён комендантский час, лицам старше 65 лет разрешено трижды в неделю выходить на улицу.