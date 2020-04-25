Вашингтон, 25 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Пять миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в США, написал 25 апреля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
По словам Трампа, в США нет проблемы пройти тестирование на коронавирус. Тестирование проводится много где, доступно многим людям, и многие уже воспользовались этим.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Штатах выявлено 890 524 случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов у людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стране 51 017.
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