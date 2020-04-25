Тегеран, , 18:26 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна никогда не станет инициировать конфликт на Ближнем Востоке, об этом 25 апреля сообщается на официальном сайте президента.

«Исламская республика Иран внимательно следит за действиями США в регионе, но никогда не будет первой инициировать конфликт», — отметил Рухана во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Во время телефонных переговоров стороны также обсудили отношения между странами, отметили позитивную тенденцию в этом процессе и свое стремление к укреплению контактов.

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